In questo video, viaggio a Palermo tra le strade di Bonagia, uno dei quartieri interessati dalla pulizia della Rap.

Tra la notte scorsa e oggi le squadre della Rap, con personale straordinario proveniente da altri settori e mezzi speciali, stanno intervenendo in varie zone periferiche, da via Uditore e Michelangelo fino in via dell'Orsa Minore, dove sono programmati interventi nelle prossime ore.

