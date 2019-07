Rifiuti a Palermo, la Rap al lavoro per arginare l’emergenza

La Rap al lavoro con mezzi mezzi speciali in alcune vie della città per raccogliere i rifiuti rimasti per strada per giorni. "Il problema causato dai rallentamenti sull'attività di raccolta per i problemi legati al guasto di una linea del Tmb, dal surplus dei rifiuti provenienti dai comuni che fanno parte della Ssr, nonché dagli oramai spazi limitati per gli abbancamenti dell'indifferenziato in sesta vasca", spiega l'azienda.

Tra la notte scorsa e oggi le squadre della Rap, con personale straordinario proveniente da altri settori e mezzi speciali, stanno intervenendo in varie zone periferiche, da via Uditore e Michelangelo fino in via dell'Orsa Minore, dove sono programmati interventi nelle prossime ore.

Rap sta mettendo in campo "mezzi speciali e squadre straordinarie facenti parte anche di altre aree dell'Azienda - spiega l'Amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata - per recuperare sul pregresso rimasto su strada. Si conta di ultimare l'intervento eccezionale di recupero entro il fine settimana. Giornalmente da 4 a 5, i mezzi straordinari che lavorano in tre turni. Oltre alle nostre pale, in campo anche quelle del Coime e due pale di manutenzione strade. Stiamo cercando di recuperare l'arretrato prima possibile - aggiunge Norata - ma chiediamo ai cittadini collaborazione nel rispettare il regolamento comunale che prevede il conferimento dei rifiuti nei cassonetti dalle ore 18 alle ore 22. Questo per evitare i rischi connessi anche alle alte temperature, garantendo il minimo stazionamento dei rifiuti nei cassonetti, ma anche per evitare che, nonostante la Rap serva l'itinerario previsto, il cassonetto si mantenga pieno praticamente a tutte le ore".

LE STRADE RIPULITE

Via Uditore risulta interamente recuperata tranne due postazioni su via Leonardo da Vinci a scendere (direzione viale Regione) e viale Michelangelo (direzione viale Lazio). Interventi eseguiti in via Camilliani, a seguire, stanotte, interventi su via Narziosi e via Cimabue e via Evangelista di Blasi e via Celona. Ultimate stamattina i recuperi su via Santuario Da Cruillas, via Fattori, via Beato Angelico, via Aurelio di Bella , via Crisafulli ( ex Riserva Reale). La parte Ovest della città è quasi tutta recuperata (zona Mondello), mancano soltanto piccoli interventi da definizione. Ultimati anche gli interventi su via Celona. In via Calcante saranno avviati gli interventi subito dopo la caratterizzazione del rifiuto, necessaria a causa degli incendi causati da ignoti.

Rifiuti a Palermo, da Cruillas a Uditore: le foto delle strade pulite dalla Rap Rifiuti non raccolti da giorni per via del guasto a Bellolampo Interventi straordinari nella notte per svuotare i cassonetti pieni di rifiuti Cassonetti pieni di rifiuti La foto dopo l’intervento di Rap Le squadre della Rao al lavoro Gli interventi andranno avanti anche nelle prossime ore in via Orsa Minore e Bonagia Gli operai della Rap al lavoro Interventi soprattutto in periferia

LE STRADE IN PROGRAMMA

Nella parte est della città, le vie in programma che saranno coinvolte nelle prossime ore da attività straordinarie, sono: via Sacco e Vanzetti, via Spoto, via Di Vittorio, via Pecori Giraldi, via Brasca, interno via Pianell, via Brancaccio, via MT 50 , via Papa Pio X , via Altofonte ( tre postazioni )altezza civico 261, altezza civico 136 e altezza viale Regione. Un’altra squadra interverrà nell’intero quartiere di Bonagia.

Sono stati programmati interventi in via Orsa Minore, via Troia, via Nissa, via Luparello. Le restanti vie risultano servite normalmente dai compattatori, ed eventuali necessità vengono recuperate nel turno successivo.

