Circa 10mila tonnellate di spazzatura in strada ancora da raccogliere: Palermo fronteggia una nuova emergenza. E a soffrirne sono soprattutto le periferie, dove i cassonetti sono stracolmi di immondizia e gli imgombranti assediano marciapiedi e strade.

Le immagini video testimoniano la situazione grave in diverse zone della città: via Latteri, dove c'è anche amianto, via Ughetti, via San Michele Arcangelo, via Cappuccini e via Gustavo Roccella.

