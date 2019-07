Terzo rogo nel giro di pochi giorni nella zona di riserva di Capo Gallo, a Palermo. In azione vigili del fuoco, forestali e un

canadair per cercare di arginare le fiamme, che sono comunque state domate in poco tempo e senza particolari problemi. Il fumo si è visto dalla spiaggia di Mondello. Indagini in corso per accertare la causa. Le immagini.

