Concerto di Radio Italia a Palermo: operai in azione, il Foro Italico si rifà il look

Operai in azione da stamattina al Foro Italico di Palermo per ripulire strade e aiuole, in vista del concerto di Radio Italia in programma domani sera.

L'appuntamento è per le 20.30. Il concerto sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che, da sette anni, accolgono i protagonisti sul palco, riservando per ognuno di loro un momento dedicato di intrattenimento.

Nel backstage, lo speaker Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse; alla speaker Manola Moslehi il compito di raccogliere le emozioni del pubblico.

Fra gli artisti sul palco Achille Lauro, Benji e Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Mahmood, Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Nek, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Paola Turci. Per Radio Italia World: Mika, la star mondiale che è entrata da alcuni anni nel cuore di tanti italiani e che dallo scorso anno è ufficialmente nella famiglia degli amici di Radio Italia.

© Riproduzione riservata