In questo video, l'operazione della guardia di finanza che ha portato al sequestro di 35 esemplari di tonno rosso, sistemati in cinque furgoni in un'area di sosta sulla strada statale 113 nella zona di Bagheria.

Tonno trovato in pessime condizioni igieniche.

L'operazione è della guardia di finanza che ha posto i sigilli anche ai mezzi e all’area adibita a parcheggio e discarica abusiva.

