Dalla Germania a Palermo, lʼultimo viaggio di Vincenzo per rivedere la sua città: il video

Il suo ultimo desiderio era tornare a Palermo, la sua città natale. È stata questa la richiesta di Vincenzo Corda, 31 anni, malato terminale, da anni residente in Germania, dove viveva con la moglie Rosanna e la figlioletta. E dopo la terribile notizia che per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare, Vincenzo chiede di rivedere la Sicilia. Non solo, qui, nella sua Terra, gli danno un'altra piccola speranza di cura.

Lui è in gravi condizioni e la famiglia lancia un appello per riuscire a realizzare il desiderio di Vincenzo. A rispondere è la Croce Rossa di Susa.

"Eravamo demoralizzati e soli, la Croce Rossa ci ha ridato la speranza", dice Bartolomeo Leto, zio di Vincenzo. I volontari della Cri riescono a organizzare un trasporto sanitario da Frankenthal, in Germania, a Palermo.

"Quando la Croce Rossa ci ha detto sì, si può fare, ci ha ridato la speranza", dice la cognata Sabrina Filippone.

Per Vincenzo, questo, è stato l'ultimo viaggio: purtroppo non è riuscito a sconfiggere la malattia. Ma di certo ha realizzato il suo ultimo desiderio.

