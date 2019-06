Ecco le immagini video da San Cipirello, in via IV Novembre, nel luogo in cui un 41enne, Nunzio Agnello, è stato ucciso.

Il cadavere è stato ritrovato questa mattina dal fratello, che ha subito lanciato l'allarme.

Sul posto, come si veede dal video i carabinieri della compagnia di Monreale e gli esperti della scientifica.

© Riproduzione riservata