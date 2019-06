In una giornata da bollino rosso per via delle alte temperature, ci si mettono anche gli incendi. A prendere fuoco, come si vede nel video, è un cassonetto situato in via dell'Orsa Minore, in zona Oreto a Palermo. Insieme al cassonetto, bruciano anche i rifiuti che lo circondano, tra cui mobili e ingombranti di vario tipo.

