Incendi, una ventina di roghi appiccati nel Palermitano

Sono una ventina gli incendi appiccati in provincia di Palermo e che hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco e forestale.

Le fiamme sono divampate a San Giuseppe Jato, Torretta, Cinisi, Piana degli Albanesi, Bagheria, Misilmeri, Capaci. Incendi anche nel Corleonese, a Caccamo e a Termini Imerese.

Incendi anche a Palermo, dove in zona Oreto, in via dell'Orsa Minore, ha preso fuoco un cassonetto insieme a tutti i rifiuti ingombranti presenti sul marciapiede.

