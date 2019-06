Mondello piena di bagnanti, da venerdì ondata di aria sahariana: previsti 35 gradi

Inizia a farsi spazio questa estate 2019. Le temperature sono in risalita e questo sembra non disdegnare molti palermitani che, spuntato il sole, hanno scelto come meta la spiaggia di Mondello.

Litorale pieno nella borgata marinara che inizia a ripopolarsi in vista dei mesi più caldi.

E il caldo non mancherà già dai prossimi giorni.

Secondo le ultime previsioni di Meteo Expert e 3bmeteo.com, da venerdì sul Centrosud arriverà la prima ondata di calore africano. E se al Nord sono previsti temporali, al Sud e specialmente sulle Isole maggiori è attesa una vera e proprio ondata di aria sahariana.

"Il promontorio anticiclonico di matrice nordafricana, che già in questi ultimi giorni ha fatto scoppiare l'estate al Nord - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio -, si estenderà anche verso le regioni meridionali del Paese, favorendo un incremento delle temperature e una maggiore presenza del sole".

Per Meteo Expert "direttamente investite dall'aria sahariana saranno le regioni del Sud e le Isole maggiori dove, a partire da venerdì, il termometro potrebbe raggiungere o di poco superare la soglia dei 35 gradi, dando così vita alla prima ondata di calore dell'estate 2019. Discorso diverso per il Nord, ai margini della cupola anticiclonica e maggiormente esposto ad infiltrazioni di aria umida, che renderanno l'atmosfera progressivamente più instabile e il clima più afoso".

