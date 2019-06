Palermo, marciapiedi rotti dalle radici degli alberi: il video da via delle Magnolie, villa Sperlinga e via Lombardia

Viale delle Magnolie, villa Sperlinga, via Lombardia. Viaggio a Palermo fra i marciapiedi distrutti dalle radici degli alberi. Sulla base di una causa intentata da un'impresa per alcuni danni provocati dalle radici in via Ugo La Malfa, il tribunale di Palermo ha deciso che l'unica soluzione al problema resta solo quella di abbattere questi alberi.

Ecco che il Comune si fa carico di questa incombenza, anche se teme una "reazione a catena" visto che in città sono tante le strade interessate dal problema delle radici.

