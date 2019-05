Si recano al seggio elettorale ma l'ascensore è rotto: disagi per anziani e malati a Palermo

Brutta sorpresa questa mattina per alcune persone che, con difficoltà di deambulazione, si sono recate alla scuola Federico II, in via Pier delle Vigne, a Palermo per votare per le elezioni europee.

L'ascensore era rotto e anziani e malati hanno avuto difficoltà a salire al primo piano dove erano stati allestiti i seggi elettorali.

Soltanto, nella tarda mattinata di oggi, è arrivata l'ordinanza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha disposto che le persone con difficoltà deambulatorie possono andare a votare in altre scuole.

Video Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata