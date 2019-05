Palermo, arrestato componente della banda spacca vetrine: il video del colpo alla tabaccheria

È stato individuato e arrestato uno dei ladri della banda spacca vetrine, Angelo Altieri, di 32 anni. È stato riconosciuto dagli investigatori del commissariato di polizia di Palermo Centro per la sua andatura claudicante e la sua corporatura esile che gli permetteva di entrare materialmente nei negozi attraverso i buchi praticati nelle vetrine.

Le immagini riprendono il colpo alla tabaccheria di corso Vittorio Emanuele compiuto lo scorso 8 marzo.

Tra gli altri colpi a cui ha partecipato Altieri ci sono quelli ad un bar e una birreria nella zona di piazza Castelnuovo, una tentata rapina ad un'ottica di via Roma, una trattoria in via Cassari, un ristorante in zona Kala e un altro in via Guardione a Palermo.

Gli inquirenti del commissariato di Palermo Centro sono sulle tracce di almeno altri tre ladri e due complici che avrebbero fatto da palo.

