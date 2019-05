Riapre il 'Velodromo Paolo Borsellino', Orlando: "A Palermo uno spazio per i grandi eventi musicali"

Gigi D'Agostino, Eiffel 65, Capo Plaza e Fisher sono solo alcuni dei musicisti che saliranno sul palco del Velodromo Paolo Borsellino di Palermo per l'Unlocked Music Festival Musica & Legalità, i prossimi 8 e 9 giugno. L'impianto sportivo di via Lanza di Scalea, chiuso da sei anni, riaprirà a cura del Comune di Palermo proprio in occasione del festival internazionale giunto all'ottava edizione.

Parteciperà anche Valeria Grasso, la testimone di giustizia che con le sue denunce ha detto "no" alla mafia. Musica e legalità saranno il filo conduttore della due giorni. Il capoluogo siciliano quest'anno, però, sarà solo la prima tappa di un progetto itinerante che approderà la prossima estate a Roma, quella dopo ancora a Milano e il prossimo 17 agosto anche al parco archeologico di Selinunte.

"Finalmente - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando - il velodromo Paolo Borsellino torna fruibile. Finalmente Palermo torna ad avere uno spazio pubblico adatto ai grandi eventi musicali". (ANSA)

© Riproduzione riservata