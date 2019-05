Bagheria, va via e le occupano la villa di famiglia. Gli abusivi: "Non sei nessuno qui"

Si trasferisce a casa del compagno con i figli e in poco tempo, appena un mese, due famiglie le occupano la villa di famiglia dove ha sempre vissuto. Quando ritorna, e trova la casa occupata, gli abusivi la minacciano e le intimano di andare via. Da proprietaria, nella sua villa finisce per essere trattata come una estranea. È quello che è accaduto a Eugenia nella sua villa di famiglia a Bagheria. Il caso è stato raccontato da Le Iene.

La 27enne, insieme con l'inviata Veronica Ruggeri, ma l'accoglienza non è stata delle migliori.

"Io non sono un ladro e qui non ho rubato niente. Prima vivevamo in una casa in affitto, pagavamo 500 euro. Poi ho perso il lavoro e ho trovato questa villa. Il cancello era aperto. E l’abbiamo occupata".

© Riproduzione riservata