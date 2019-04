Non avrebbe accettato la decisione della moglie di separarsi. Per questo, stamane, al culmine di una lite l'ha strangolata per poi consegnarsi alla polizia.

Il rifiuto di interrompere la relazione e la gelosia sarebbero dunque alla base dell'ennesimo femminicidio, verificatosi stamane a Palermo. Elvira Bruno di 53 anni, uccisa dal compagno 54enne, Moncef Naili, voleva anche rendersi autonoma con un lavoro.

Le immagini dell'uscita dell'assassino dalla Questura.

