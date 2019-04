Scontro tra un'auto e due autobus in via Basile: incidente a Palermo con un ferito

Incidente a Palermo in via Ernesto Basile tra tre mezzi, con un ferito e il traffico della zona che è andato completamente in tilt. Coinvolti un mezzo Amat, un autobus di linea e una vettura. Una donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico: le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagini in corso da parte dell'infortunistica della polizia municipale.

Ieri pomeriggio terribile incidente in via Lanza di Scalea. Violentissimo scontro frontale tra un'auto e una moto, intorno alle 14, con il centauro che è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Sofia, dove è stato trasportato dagli uomini del 118. Secondo una prima ricostruzione dell'infortunistica della polizia municipale, una Suzuki e un Opel Corsa, si sarebbe scontrati per cause ancora da verificare ma pare che uno dei due mezzi, distrutti entrambi dal fortissimo impatto, percorresse quel tratto di strada in senso vietato.

