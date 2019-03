I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di Pietro Cannarozzo, 62 anni e Angelo Cannarozzo, 26 anni, padre e figlio accusati a vario titolo di furto pluriaggravato in continuazione e in concorso, peculato e incendio boschivo. Il provvedimento è del gip del tribunale di Palermo.

Nell'intervista il Capitano Guido Volpe del Comando Provinciale di Palermo

Video di Marco Gullà

