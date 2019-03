Un'auto in fiamme, all'improvviso, in corso Re Ruggero, lasciata lì, in un orario di punta nel tardo pomeriggio. Incendio in una vettura poco prima della fermata metropolitana d'Orleans, vicino l'università. Il rogo in una Fiat Punto. Nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti gli uomini della polizia municipale e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Disagi per il traffico nella zona.

