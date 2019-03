"Friday for the future" anche a Sferracavallo, gli studenti scendono in piazza

Anche l'I.C. di Sferracavallo si è unito al movimento "Fridays for Future" manifestando per convincere i leader politici a rispettare gli accordi sottoscritti a tutela del futuro del genere umano e di tutto ciò che abita sul nostro Pianeta e per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'urgenza di apportare cambiamenti al nostro stile di vita.

Per questo il 15 marzo, in concomitanza con lo sciopero mondiale per la Giustizia climatica e con il corteo che si è svolto in centro a Palermo, gli studenti di Sferracavallo sono scesi nelle piazze del loro quartiere dalle 11 alle 12 in piazza Beccadelli a Sferracavallo e in piazza Rossi a Tommaso Natale.

Gli studenti hanno intervistato i passanti e cercato si sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso la lettura di slogan, la distribuzione di materiale informativo e l’esposizione di cartelloni.

© Riproduzione riservata