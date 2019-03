Palermo, il ricordo 110 anni dopo l'omicidio di Joe Petrosino: il video

Sono passati 110 anni dall’omicidio del superpoliziotto italo-americano Joe Petrosino e Palermo celebra la sua figura con una manifestazione. Presenti le associazioni Joe Petrosino di Padula, New York e Sicilia, con rappresentanti del Dipartimento di Polizia di New York, il l vicepresidente della Regione Gaetano Armao, in rappresentanza del presidente della Regione Siciliana; il senatore Stefano Candiani, sottosegretario al Ministero dell’Interno, in rappresentanza del Governo nazionale; il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè; il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale Roberto Lagalla; il commissario straordinario dell’Ersu Giuseppe Amodei; la presidente dell’associazione Joe Petrosino Sicilia, Anna Maria Corradini; il presidente dell’associazione internazionale Joe Petrosino Padula, Vincenzo La Manna; il presidente dell’associazione Joe Petrosino New York Bob Fonti.

