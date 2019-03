Ci sono voluti oltre 10 mesi di lavori per riaprire al traffico il tratto di via Roma compreso tra via Cavour e via Guardione. Una vera e propria boccata d'ossigeno per commercianti e residenti palermitani che adesso possono evitare ingorghi e rallentamenti in uno dei tratti più trafficati della città.

