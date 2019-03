Lavori a Palermo, riapre al traffico mezza carreggiata di via Roma

Tirano un sospiro di sollievo i residenti di via Roma e gran parte dei palermitani dopo la riapertura al transito delle auto, prevista per oggi pomeriggio, di mezza carreggiata di via Roma, fra via Cavour e via Guardione. La strada dallo scorso mese di aprile è stata interdetta al traffico veicolare a causa dei lavori del collettore fognario.

Una vera sorpresa visto che la data fissata dall’ordinanza prevedeva la riapertura della strada alla fine di marzo. La ditta Sikelia, che si sta occupando dei lavori, è riuscita a concludere gran parte dell’intervento, con largo anticipo. Già nel primo pomeriggio le auto saranno di nuovo in circolazione.

Rimarrà chiusa mezza carreggiata e ciò perchè la "talpa" deve continuare a scavare la galleria del passante ferroviario tra via Roma e via Guardione.

