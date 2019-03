Le immagini dopo l'incendio scoppiato nella notte in via Bisaccia a Partinico, in provincia di Palermo.

Qui le fiamme hanno danneggiato alcune auto e furgoni che si trovavano parcheggiati in un deposito di rivendite di auto e furgoni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere il rogo. Indagano i carabinieri. Al momento non è esclusa nessuna pista.

