Reddito di cittadinanza: così i Caf compilano le domande, difficoltà in alcuni centri

Al via oggi la presentazione delle domande per ottenere il reddito di cittadinanza. File contenute e nessuna ressa nei Caf. Una partenza in sordina quella di una delle misure cavallo di battaglia di M5s.

Nel video l'operatore del Caf, Alessio Bongiorno, spiega passo passo come avviene la compilazione e poi il caricamento delle richieste.

In alcuni centri, però, si registrano alcune difficoltà. Infatti, alcuni Caf non hanno ancora i parametri per accedere e caricare le domande nel software unico. Mentre altri, pur riuscendo a completare le operazioni di invio delle richieste, non riescono a stampare il numero di protocollo. "Ci sono dei problemi al software - spiegano nei Caf -. Il sistema non funziona ancora al 100%".

Nel video le interviste ad Alessio Bongiorno e Maria Accetta, operatori Caf di Palermo.

