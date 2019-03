Non si ferma al posto di blocco, tre feriti a Palermo: il video da via Villagrazia

Non si ferma a un posto di blocco e provoca un incidente durante l’inseguimento. E’ accaduto nei pressi di via Villagrazia, a Palermo. L’uomo, a bordo di un auto, si è dato alla fuga dopo l’alt della Polizia ma la sua corsa è finita in uno scontro frontale con un’altra auto. Sono rimaste ferite una bambina di 9 anni, la madre di 43 anni e la nonna di 75. La piccola è stata trasportata all’ospedale dei Bambini, madre e nonna al Policlinico. Nessuna avrebbe riportato gravi conseguenze. Gli agenti hanno fermato l’uomo.

