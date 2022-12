Palermo invasa dai colori argentini: attesa al Massimo per la finale di Coppa del mondo

Oggi pomeriggio il campo deciderà chi sarà il Campione del mondo di calcio 2022. A contendersi l'ambito trofeo due big del calcio mondiale, la Francia e l'Argentina. Al Lusail Stadium di Doha sarà una sfida tra numeri 10, Messi e Mbappé. La Francia vorrebbe bissare, vincendo dopo 4 anni il trofeo di calcio più prestigioso del pianeta, ma gli argentini, che non lo vincono dal 1986 non sono un avversario da battere facilmente.

Non ci sono fermento e attesa solo in Qatar, in Francia e in Argentina. La finale del mondo è sentita anche in Italia, dove le comunità francesi ed argentine si stanno organizzando per fare festa. Anche a Palermo si fa festa. Già da stamattina per le vie del capoluogo siciliano, soprattutto nei pressi del Teatro Massimo, si vedono moltissime maglie albicelesti, con tifosi sudamericani in visibilio per quella che sarà una grande finale 2022.

