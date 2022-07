Baldini: Marineo ci ha sempre portato bene, puntiamo alla serie A

Il solito Silvio Baldini, diretto aperto, legato alla città alla Sicilia e in particolare a Palermo. E confessa: "Ormai mi sento integrato in questa città". A fine gara, dopo novanta minuti della partitella con il Marineo, il mister rosanero, conferma il suo pronostico: il Palermo punta alla Serie A. Manca meno di un mese all'esordio casalingo con il Perugia e l'entusiasmo in città è alle stelle. Matteo Brunori presente a Marineo si è solamente allenato. Il primo gol della stagione è di Fella. Scaramanzia ma non solo, Baldini è ritornato a Marineo per l'inizio ufficiale della stagione 2022/23 proprio come per l'inizio della sua avventura tra i rosanero nello scorso gennaio quando la prima uscita in allenamento portò bene al Palermo con la conquista a giugno della Serie B. Alla fine un abbraccio con i dirigenti del Marineo tra i Giacomo Campisi, il presidente della società della Rocca e Ciccio Tantillo, ds della squadra biancorossa.

