Palermo, l'euforia dei tifosi al Barbera dopo la promozione: fermata l'invasione di campo

L'euforia per la serie B ritrovata dopo tre anni ha spinto alcuni tifosi del Palermo a tentare l'invasione di campo alla fine della partita del Barbera contro il Padova.

Nel video alcune immagini dalla curva Sud, dove qualcuno è poi riuscito a entrare in campo scavalcando le barriere. Un numero maggiore di tifosi invece ha messo piede sul terreno di gioco dalla parte della curva Nord. Tutti però sono stati prontamente "invitati" dagli agenti in tenuta antisommossa a fare dietrofront.

Dallo stadio al centro della città: le scene di delirio ed entusiasmo poco dopo hanno riguardato molte strade di Palermo, invase da tifosi in festa fino a notte fonda. Una lunga festa fatta di fumogeni, cori, bandiere, striscioni su uno sfondo rosanero, come non si vedeva dai tempi della storica promozione in serie A il 29 maggio del 2004. Anche quell'anno alla guida del Palermo, anche se a gennaio fu esonerato da Zamparini e sostituito da Francesco Guidolin, ci fu Silvio Baldini. A distanza di 18 anni il tecnico toscano, stavolta da subentrante al posto di Giacomo Filippi, ha potuto festeggiare la promozione insieme a tutta la città.

