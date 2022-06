Il Palermo in B, Orlando esulta: «Missione compiuta, grazie al presidente Mirri»

«Missione compiuta», dichiara allo stadio Barbera il sindaco uscente di Palermo Leoluca Orlando. «Il Palermo è in serie B! Un percorso iniziato qualche anno fa quando, insieme con la città, ho scelto e indicato Hera Hora come la società in grado di fare uscire dal tunnel e dal baratro il Palermo Calcio. Ci siamo riusciti. Grazie alla città di Palermo, alla squadra, alla tifoseria. Ed esprimo un particolare ringraziamento al presidente Dario Mirri che ha creduto sin dall’inizio in questa scommessa. Forza Palermo!», aggiunge Orlando, che ha festeggiato in tribuna la promozione del Palermo in serie B dopo la partita con il Padova vinta dalla squadra rosanero per 1 - 0.

