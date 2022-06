Palermo in serie B: tripudio al Barbera al triplice fischio dell'arbitro

Festa in campo davanti a un Barbera pieno di tifosi. Questo video racconta il tripudio al triplice fischio dell'arbitro di una partita mai in discussione, che il Palermo ha controllato dopo essere passato in vantaggio. Una partita vinta contro il Padova, con lo stesso risultato dell'andata.

I rosanero tornano in serie B tre anni e un mese dopo l'ultima partita disputata tra i cadetti, Palermo-Cittadella 2-2 del 12 maggio 2019.

In pochi avrebbero scommesso in questa promozione e lo dimostra l'euforia iniziata già 5 ore prima dell'inizio della partita con gruppi di tifosi che si sono radunati sfoggiando i colori rosanero e intonando cori per la squadra. E chi fa festa adesso non vuole smettere di sognare con la prospettiva della cessione del club al City Football Group, il fondo dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan.

