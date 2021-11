Calcio a 5 a Palermo, la favola del Villaurea non si ferma e ora arriva anche una convocazione in nazionale

A punteggio pieno nel campionato di serie C (Girone A) di calcio a 5 e obiettivo promozione che settimana dopo settimana diventa sempre più concreto. Una favola che prende il nome di Villaurea, squadra allenata da Antonio Gallo.

Vittoria dopo vittoria la formazione palermitana di calcio a 5 sta dimostrando di avere le credenziali per il grande salto: “Diciamo che non siamo partiti con i favori del pronostico - dichiara il tecnico Gallo - ma grazie alla nostra determinazione e soprattutto ai nostri giovani stiamo facendo molto bene. Abbiamo ottenuto vittorie importanti e prestigiose, inoltre siamo anche contenti perché alcuni nostri giovani si stanno mettendo in mostra, come Paolo Scalavino che partirà per uno stage con la nazionale under 17”.

Risultati e convocazioni in nazionale, un magic moment per questa compagine: “Partita dopo partita facciamo sempre meglio - aggiunge Gallo - i nostri giovani stanno davvero facendo grandi cose”.

L'unica sconfitta della stagione il Villaurea l'ha rimediata con il Termini in Coppa. E sabato (il 20 novembre) c'è lo scontro diretto proprio con loro, la squadra data per favorita ad inizio campionato ma adesso i ragazzi di Gallo di presenteranno con un vantaggio di cinque punti.

