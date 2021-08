Amichevole in famiglia per il Palermo: vincono i rosa con gol di Odjer e Brunori

Il Palermo si allinea ad una vecchia tradizione della Juventus che, da anni, apre la stagione con un'amichevole fra Juventus A e Juventus B. Così anche i rosanero hanno giocato un test in famiglia fra due squadre, quella rosa e quella nera guidate da Filippi e Levacovich, tecnico e vicellenatore del Palermo. Queste le formazioni delle due squadre:

ROSA: Massolo; Peretti, Lancini, Buttaro; Almici, Odjer, Luperini, Broh; Floriano; Corona, Brunori.

NERO: Pelagotti; Marong, Somma, Marconi; Doda, Mauthe, De Rose, Giron; Silipo, Fella; Soleri.

Alla gara assistono più di 500 tifosi, gli ex abbonati in Serie D, muniti di green pass o comunque in linea con le direttive sanitarie richieste. La squadra nera in campo con il classico modulo 3-4-2-1 tanto caro a Filippi. I Rosa invece sono schierati con la doppia punta a Corona e Brunori con Floriano a fare da supporto nel ruolo di trequartista.

Il primo tempo finisce 2 a 0 per i rosa in gol con Odjer che dalla distanza tira forte battendo un Pelagotti colpevole di avere sbagliato il disimpegno. Il raddoppio è merito di Brunori che è servito in verticale da Floriano ed è abile ad aggirare Pelagotti e battere a rete. Nella ripresa il risultato non cambia e la squadra in maglia rosa finisce la gara battendo 2 -0 la formazione in maglia nera.

© Riproduzione riservata