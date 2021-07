Palermo, il difensore Giron è tornato ad allenarsi con il gruppo

Terminato anche il decimo giorno di ritiro per i rosanero di mister Filippi. In mattinata, la formazione è stata divisa in due gruppi: un gruppo si è recato nella zona adiacente al campo per lavori di aerobica e palestra. Il resto della formazione ha svolto inizialmente dei lavori di possesso palla: tre gruppi da quattro per la gestione del gioco. Verso metà seduta i rosa hanno poi svolto una partitella 5 contro 5: Massolo, Accardi, Peretti, Mauthe, Valente, Fella. Contro Pelagotti, Doda, Marong, Corona, De Rose, Floriano. Al termine della seduta mattutina, come di consueto, lavori di stretching e crioterapia.

Nel pomeriggio gruppi invertiti. Il gruppo che di mattina si era recato in palestra, nel pomeriggio ha lavorato con la palla al piede. Il difensore Maxime Giron, dopo qualche giorno di lavoro differenziato, è tornato ad allenarsi con tutto il gruppo. Per i portieri continua - sotto la guida del preparatore Michele Marotta - il lavoro in campo con la palla, tra esercizi di scatto, presa e respinta. I rosanero torneranno in campo domattina alle ore 9.30.

© Riproduzione riservata