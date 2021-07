Palermo, doppia seduta con l'addio di Saraniti

Dopo la mezza giornata di riposo di ieri pomeriggio, Palermo oggi di nuovo in campo con una doppia seduta di allenamento. La giornata si apre con l'applauso della squadra a mister Filippi, fresco papà e di ritorno da Palermo dopo appena un giorno di permesso che ha utilizzato per far visita alla mamma ed al nascituro. Oggi però è stata la giornata dell'addio di Saraniti che nel primo pomeriggio ha lasciato il ritiro di San Gregorio Magno.

Dalla frase rivolta ai giornalisti presenti "Ci vediamo al Barbera", si intuisce come il giocatore sia diretto a Taranto, una delle due squadre (l'altra è il Gubbio) che ha pressato in queste settimane per assicurarsi il centravanti palermitano.

Con Saraniti che lascia il Palermo si crea un altro slot libero da utilizzare per eventuali movimenti in entrata che possibilmente dovranno riguardare l'attacco, il centrocampo e la difesa.

