Palermo in ritiro a San Gregorio Magno, oggi l'arrivo dei tifosi rosanero fra striscioni e canti

Prosegue la preparazione del Palermo a San Gregorio Magno e sempre sotto gli occhi del Presidente Mirri che resterà con la squadra sino alla fine della gara amichevole in programma domani pomeriggio alle 19 allo stadio Viviani di Potenza. La notizia di oggi è che anche così distante, il Palermo è seguito dai suoi tifosi che anche a costo di enormi sacrifici, hanno raggiunto in pullman il ritiro rosanero.

In mattinata il presidente Mirri ha accolto gli ultras della Curva Nord Inferiore (CNI), che, partiti in pullman in serata da Palermo, hanno appeso uno striscione al campo, hanno incitato e salutato la squadra prima di riprendere la strada verso Palermo. E dopo qualche ora ecco arrivare gli ultras della Curva Nord 12 (CN12), partiti sempre di sera a bordo di due pullman e giunti a San Gregorio Magno intorno all’ora di pranzo.

Hanno preso posto nel settore dedicato alla tifoseria, hanno appeso striscioni e intonato slogan prima, anche loro, di abbandonare il campo e fare ritorno a Palermo.

Due notti in pullman solo per poche ore, un indiscutibile gesto di attaccamento alla maglia da parte dei due gruppi ultras della curva nord palermitana.

Sul campo Filippi continua a lavorare con la stessa intensità dei giorni passati con un’attenzione particolare alla gara di domani dove il Palermo, seppur in piena preparazione, affronterà una squadra pari grado e dello stesso girone: il Potenza.

