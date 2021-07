Palermo, super Floriano in allenamento: 7-0 contro la Virtus Vesuvio Young

Ancora una giornata di sole e temperature alte ha accompagnato - in quel di San Gregorio Magno - la quarta giornata di ritiro dei rosanero.

Di mattina breve lavoro nella palestra adiacente al campo per il gruppo, per poi spostarsi in campo a svolgere ancora lavori di tattica e tecnica, questa volta interamente con il pallone.

Alle 11 tutti nelle vasche di ghiaccio per riposarsi, in attesa dell’allenamento congiunto con la Virtus Vesuvio Young, una rappresentativa locale di giocatori svincolati di serie D. Broh anche questa mattina si è allenato in gruppo, Valente ancora differenziato a causa di una piccola contusione al piede. A parte ancora Crivello, Somma e Saraniti, che hanno continuato il loro lavoro atletico.

L’allenamento pomeridiano con la formazione locale, con inizio alle ore 17.30, è terminato 7-0 per i rosa con un Floriano in grande forma autore di tre gol. Spazio, durante la seduta congiunta, anche per i giocatori in esubero Crivello, Somma e Saraniti. I rosanero torneranno in campo domattina alle ore 9.30

Realizzato da Floriano il gol su rigore che si vede in questo video.

