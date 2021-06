Palermo calcio, dalla maglia di Troja a quella di Lucera: apre il Museum

Dopo l’inaugurazione “virtuale” dell'1 novembre 2020, nel giorno esatto del 120° anniversario dalla nascita del primo sodalizio sportivo della città di Palermo, ora finalmente il Palermo Museum è pronto ad accogliere appassionati, curiosi e tifosi rosanero, grazie all’allentamento delle restrizioni delle misure di sicurezza anti-covid.

A partire dal primo luglio 2021 si potrà quindi accedere al museo che celebra la storia della squadra, della passione e del tifo rosanero, allestito nei locali dello stadio Renzo Barbera.

Ma già dal 24 giugno sarà possibile acquistare i biglietti online. In una prima fase iniziale, il museo sarà aperto ogni settimana il giovedì, venerdì e sabato in tre turni di visita: 12.00/13.00 - 16.00/17.00 - 17.00/18.00 (festivi esclusi). Il prezzo del biglietto di ingresso, che comprende sempre una visita guidata della durata di circa 50 minuti, è di €7 (intero), €5 (ridotto under 14 e over 65), con tariffe omaggio o ridotte per categorie speciali. Maglie, foto, cimeli: Il Palermo Museum è pronto per essere visitato.

