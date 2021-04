Superlega, ecco cosa ne pensano i tifosi palermitani

Tutti contro la Super Lega. Il mondo del calcio è sconvolto dalla costituzione della nuova super League, condotta e formata dalle 12 big del calcio europeo. C’è chi lo ha definito un attentato al calcio, il sogno del “Davide contro Golia” spezzato dall’avidità dei tanti club, che indebitati, sperano di risolvere i propri problemi finanziari con questo campionato che ha già spaccato il mondo pallonaro. Tutti i tifosi, anche quelli di Inter, Juventus e Milan, sono contrari ad una competizione che sconfessa i principi dello sport e della sana competizione. Anche a Palermo tifosi e non si allineano al pensiero della maggior parte degli addetti ai lavori: “Un’assoluta vergogna, le grandi vogliono comandare e tutto ciò non è corretto, il calcio è finito”.

Incontriamo anche un ex calciatore, Maurizio Schillaci, cugino di Toto’. Schillaci ha indossato anche la maglia della Lazio negli anni 80. Insomma un calcio diverso da quello attuale: “Era un calcio in cui ci si divertiva - dice Maurizio Schillaci - ora comandano solo i soldi. Una vergogna, si sapeva che sarebbe andata a finire così”. I soldi che spazzano via i sogni, lo chiamano calcio moderno, ma forse sarebbe più corretto, calcio malato.

