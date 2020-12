Foggia-Palermo, l'analisi della partita con Morello e i tifosi: bocciati Boscaglia e Accardi

"Brutta partita, senza senso" scrive Enrico Schillaci. "Il Palermo è una squadra senza anima, costruita male" commenta Panzica Giulio. "Palermo senza idee e confuso" ribadisce Renato Ciriminna. Basterebbero questi pensieri dei nostri amici di "Calcio d'Angelo" per descrivere la partita del Palermo e la conseguente delusione di tutti gli appassionati rosanero.

La sconfitta 2 - 0 contro il Foggia ha messo in luce una squadra impotente, vuota e con ancora svariate lacune. Nei commenti si evince, come per la prima volta durante l'anno, Boscaglia abbia perso buona parte della fiducia dei tifosi: "Prendiamo gol in contropiede, il gioco di Boscaglia ci espone troppo" l'analisi tattica di Giuseppe Valenti. "Adesso chiedo le dimissioni di Boscaglia, se lo merita. Il Palermo è irriconoscibile" scrive Antonino Sammarco.

E ancora: "Boscaglia in confusione totale" secondo Dino Ceraulo, "Formazione sbagliata da parte di Boscaglia, ha messo in difesa 4 difensori centrali buoni a difendere ma inconsistenti nel gioco offensivo" la visione di Paride Rogito. Fioccano, quindi, le critiche a un tecnico che fino a poco tempo fa appariva come una delle pochissime certezze di questa squadra.

Non mancano, inevitabilmente, commenti negativi sui singoli: "Basta con questa difesa ad oltranza di Accardi sulla sua palermitanità con cui sta campando una carriera. E' semplicemente scarso" commento forte di Massimo Merlo. "Accardi pietoso" sentenzia Vincenzo Baio. Ma il difensore palermitano non è il solo a essere nel mirino delle critiche dei tifosi: "Centrocampo assente, Pelagotti scarso" secondo Emanuele Riggio, "Qualcuno sa spiegarmi che giocatore è Broh" il quesito posto da Stefano Coniglio.

Adesso per i rosanero, dopo tanto tempo, torna la settimana tipo. Gli uomini di Boscaglia potranno allenarsi con continuità senza dover giocare turni infrasettimanali e questo potrebbe essere un piccolo vantaggio. Basterà? Lo scopriremo insieme domenica quando il Palermo sfiderà la Casertana al Renzo Barbera. Appuntamento con tutti voi alle 17 per una nuova diretta con il sempre presente Angelo Morello.

