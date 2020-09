Boscaglia studia il Palermo, Crivello: "Lavoriamo tanto, non vediamo l'ora di iniziare"

Ancora sudore e ancora allenamenti per il Palermo in quel di Petralia. Roberto Boscaglia vuole una squadra già pronta e in forma per l’esordio in campionato: in mattinata i rosanero si sono concentrati sugli aspetti tattici, dalla costruzione del gioco alla gestione delle due fasi. Poi prove di formazione per l’allenatore rosanero che sta già iniziando a testare ulteriormente le qualità del suo gruppo.

In sala stampa invece è andato il difensore palermitano Roberto Crivello: “Non vediamo l’ora di giocare, la Serie C rispetto ad diversi anni fa è più difficile e con squadre più blasonate. Dovremo farci trovare pronti – dice Crivello - da terzino devi spingere di più, da centrale magari imposti di più. Come mi immagino io? Non ho preferenze, l’importante è giocare. Stiamo lavorando tanto in questa fase di ritiro: Boscaglia è un martello ed è giusto così. I nuovi arrivati si stanno trovando bene, dobbiamo essere una famiglia”.

Sul mercato, intanto, sfumato Corazza che è andato all’Alessandria, il Palermo sta provando la pista che porta a Pettinari del Trapani. Il bomber granata avrebbe richieste anche dalla serie B, su di lui ci sarebbero infatti Brescia e Spal e ovviamente il Palermo sarebbe fuori da ogni ipotetica trattativa.

Video di Marco Gullà.

