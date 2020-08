Il Palermo presenta il nuovo allenatore Roberto Boscaglia: "Da tempo sognavo di essere qui"

Il Palermo presenta il nuovo allenatore Roberto Boscaglia. Ecco il video della conferenza stampa.

Il tecnico sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi e Marco Petrucci e dal preparatore dei portieri Michele Marotta. Venerdì scorso aveva rescisso il contratto che lo legava alla Virtus Entella.

"Sono siciliano e Palermo è la squadra per eccellenza in Sicilia - esordisce -. Sono felice di essere qui col mio staff. Convinti di poter fare un grande lavoro anche se non sarà semplice. Costruire una squadra non è semplice, servono i giocatori forti con caratteristiche tecniche e morali adeguate". Il tecnico, dunque, non nasconde i suoi obiettivi. "Palermo non è la prima scelta per Boscaglia, ma è la scelta - dice il tecnico -. Avevo un contratto con l'Entella, si è perso tempo per questo. Ma la voglia di venire qui non è mai stata in discussione".

E ancora: "Inizio questa avventura con grandi propositi. Cosa serve per vincere? Penso che la cosa più importante, oltre ai giocatori, sia la società - dice l’ex tecnico di Trapani ed Entella -. Costruire una squadra non è semplicissimo, Sagramola e Castagnini sanno di cosa abbiamo bisogno. Alla società non ho chiesto nulla, stiamo parlando in questi giorni per cercare di costruire squadra migliore. Non ho ancora parlato con i giocatori e devo ancora conoscere bene il gruppo".

Boscaglia rischia di non poter fare affidamento sul calore del popolo rosanero. "Giocare senza tifosi? Nessuno può fare niente. Dobbiamo trovare ancora più motivazioni. La nostra tifoseria è straordinaria, sappiamo l'affetto che ha nei confronti dei colori rosanero, ma sarà così anche per le altre squadre", ha sottolineato l’allenatore del Palermo.

"Con Boscaglia abbiamo raggiunto un accordo che prevede un rapporto di due anni che contraddice quello che io ho sempre detto, ovvero che con gli allenatori si deve andare con contratti di anno in anno. Avremo due anni impegnativi con la Serie C che tra i campionati professionisti probabilmente è il più difficile", ha detto l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, nel corso della conferenza stampa.

"Il Bari è favorito perchè ha perso la finale e ha un anno di esperienza in più rispetto a noi. Mercato? Voglio strutturare una squadra competitiva in linea con un budget che è stato elaborato lo scorso anno con una disponibilità economica secondo me sufficiente per costituire una squadra di valore. Abbiamo in testa un determinato percorso, non vogliamo illudere la gente. L'obiettivo è quello di aggiungere la Serie B nel giro di due anni". L’ad rosanero ha parlato anche del centro sportivo. "Dobbiamo partecipare al bando per l’aggiudicazione del campo di via Aldo Moro a Torretta, ci piacerebbe iniziare i lavori per la realizzazione dei campi entro la fine di dicembre".

