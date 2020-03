Floriano l'uomo in più del Palermo: "Tre gol? Potevo farne di più..."

L’uomo in più. Roberto Floriano ieri ha trascinato il Palermo ad una vittoria decisamente importante che permette di mantenere i sette punti di vantaggio nei confronti del Savoia. Floriano ha segnato una tripletta che è un mix di qualità e astuzia. Per la serie D l’ex Bari rappresenta un lusso, un giocatore che ovviamente ha poco in comune con questa categoria.

Floriano ha letteralmente mandato in tilt la difesa del Nola; superava l’uomo in ogni accelerazione, ha creato gioco per i compagni e probabilmente poteva anche segnare un paio di gol in più se avesse avuto maggiore fortuna sotto porta. Il numero 25 ha parlato così al termine del match: “Diciamo che dopo la sconfitta, c’era tanta carica e voglia di dare tutto in campo.

Potevamo chiuderla prima, ma siamo molto contenti.

Le partite si riducono e il vantaggio resta invariato. Dopo una sconfitta non è mai facile: abbiamo fatto una dimostrazione di forza, ora testa alla prossima domenica.

Che dice la tabella? Di pensare partita dopo partita. Domenica testa al Corigliano. La vittoria contro il Nola va dimenticata in fretta: serve il giusto entusiasmo, ma ogni partita ha la sua storia. Tripletta? Quando ci si allena bene, alla fine i risultati arrivano. Sono felicissimo ovviamente, ma sono soddisfatto per la vittoria della squadra. Ho sprecato tanto, ma sono contento lo stesso. Alla fine abbiamo subito poco e creato tantissimo: ero un po’ arrabbiato, ma alla fine è andata bene”.

In questo video di Marco Gullà, l'intervista a Roberto Floriano.

© Riproduzione riservata