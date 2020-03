Palermo, Pergolizzi: "Partita affrontata nella giusta maniera, contano i fatti"

“Abbiamo affrontato la partita nella maniera giusta. Eravamo in ottima forma e credo che la vittoria sia meritata“. Lo ha detto al termine del match vinto contro il Nola, l’allenatore del Palermo, Rosario Pergolizzi.

“Contano i risultati – continua – sono abituato a vivere i fatti sempre nella stessa maniera. Conta solo l’obiettivo finale. Floriano? Ci credo tanto ed ero convinto che avrebbe fatto una prestazione del genere. Deve credere più in se stesso e migliorare giorno dopo giorno. In prospettiva può fare bene anche in categorie superiori”.

