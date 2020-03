L'allenatore del Nola Esposito: "Palermo la più forte e l'ha dimostrato"

Amareggiato ma consapevole della forza del Palermo, il tecnico del Nola Gianluca Esposito che commenta così la sconfitta odierna: “Forse abbiamo sbagliato un po’ le uscite, ma semplicemente il Palermo è più forte di noi. La classifica che ci siamo costruiti ci permetteva di non speculare sul risultato e di provare a fare una partita da “grande squadra” con la squadra più forte del girone, cioè non venire chiuderci e provare a fare la nostra partita. E’ andata così. Il Palermo è la più forte e l’ha dimostrato, i numeri non mentono: non è semplice giocare con la pressione di dover vincere tutte le partite, è una squadra costruita bene, che ha struttura e cattiveria. Ed è una squadra allenata bene”.

