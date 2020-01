Il Palermo batte il Roccella, Pergolizzi: "Bene il cambio di modulo: difesa a tre promossa"

Il Palermo batte di misura il Roccella con un rigore e continua la marcia in testa alla classifica. "La partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo giocato solo nella loro metà campo", ha detto nel dopo partita il tecnico rosanero, Rosario Pergolizzi.

L'allenatore parla dell'infortunio di Ricciardo: "Aveva avuto un risentimento muscolare in settimana, poi era stato recuperato, oggi si è dovuto fermare; domani sera farà la tac e capiremo le vere condizioni".

"La vittoria serviva per il morale - continua - ma il campionato è lungo e ci sarà sempre da soffrire e lavorare. I due esterni hanno spinto, hanno dato qualità al gioco ma sono contento per la prestazione e per il cambio di modulo che è servito. Non mi chiedete se sarà questo sempre il modulo. Posso dirvi che sarà un'alternativa. La provavamo, l'abbiamo provata durante la settimana e sono contento perchè i giocatori si sono applicati".

