Floriano segna su rigore, il Roccella lo sbaglia: il Palermo vince e allunga

Floriano regala tre punti d’oro al Palermo. Rosanero che battono 1-0 il Roccella grazie al penalty segnato da Floriano ed esultano anche per il mezzo passo falso del Savoia che non va oltre lo 0-0 contro il Marina di Ragusa.

Una vittoria sofferta e sudata anche perché il Roccella ha avuto dopo il rigore segnato da Floriano la ghiotta occasione di pareggiare sempre su penalty, ma Khoris ha graziato Pelagotti sparando in curva. Adesso sono cinque i punti di vantaggio sul Savoia e seppur il gioco espresso dal Palermo convinca ancora poco, c’è comunque da sorridere visto che oggi la squadra rosanero ha sicuramente approfittato in pieno dello scivolone dei campani.

Migliore in campo sicuramente Floriano, le sue accelerazioni – come in occasione del rigore procurato – possono essere un’arma in più per un Palermo che ha comunque difficoltà a creare gioco e a capitalizzare le occasioni da gol.

La cronaca: Pergolizzi lancia la difesa a tre, in avanti invece Floriano e Felici supportano Ricciardo. Il Palermo parte subito sgommando, Floriano salta l’uomo e cerca sempre la superiorità. Si fa però subito male Ricciardo e al suo posto dentro Sforzini, primo cambio forzato per Pergolizzi.

Ritmi non altissimi, il Palermo non riesce a trovare spazi per la conclusione. 23’ clamorosa occasione per il vantaggio del Palermo, Langella appoggia centralmente per Floriano, quasi un rigore in movimento, ma l'ex Bari mette a lato. 33’ gran tiro a giro di Felici, palla diretta all'angolino ma miracolo del portiere ospite che salva. 39’ altra ghiotta occasione per il Palermo, azione rocambolesca, palla che arriva sui piedi di Lancini che tutto solo tira addosso al portiere del Roccella.

Secondo tempo, 56’ angolo per il Palermo, Peretti di testa ma Kraja in offside non riesce comunque a deviarla in porta. Gara difficile, i rosanero hanno difficoltà a creare gioco e occasioni nitide. Felici non riesce a dialogare bene con Sforzini, allora ci prova Floriano dalla distanza ma la sua conclusione a giro non “gira” ed esce ampiamente. 66’ grande accelerata di Floriano che viene messo giù in area, è rigore. Lo stesso Floriano trasforma in maniera impeccabile, rosa avanti 1-0. Dopo cinque minuti arriva il rigore anche per il Roccella, ingenuità di Martinelli. Dal dischetto va Khoris che spara in curva, boato al Barbera. Pergolizzi intanto mette dentro Silipo e Ambro. Doppio giallo per Mbaye e Roccella in dieci, Palermo che quindi può gestire il risultato. Nel finale non succede più nulla, tre punti d’oro considerato anche il pareggio del Savoia.

