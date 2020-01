Palermo-Marsala, allenamento a porte aperte in vista del derby

Allenamento a porte aperte in vista del derby di domani contro il Marsala. I tifosi rosanero, al Barbera, caricano la squadra di Pergolizzi per il match contro i marsalesi.

Prima del girone di ritorno e obiettivo riscatto per la formazione rosanero. Rosario Pergolizzi spera di avere a disposizione anche Felici e Martin che oggi al Barbera hanno preso parte alla partitella: “Felici e Martin li valuto domani. Felici essendo 2001 è fondamentale, Martin non so se gioca. Silipo è convocato, grande tecnica, tanta dinamicità. Silipo può fare anche il trequartista. Non l’abbiamo preso perché abbiamo bocciato gli altri 2001. C’è da riconquistare il Barbera, dobbiamo ridare continuità in casa. 6/7 punti era il distacco giusto, la differenza l’ha fatta la partita con il Savoia”.

Tanti cori e supporto da parte dei tifosi in occasione della seduta di oggi: “Va bene la cornice di pubblico - sottolinea Pergolizzi - ma in campo ci andiamo noi, dobbiamo vincere a prescindere da tutto. Del girone d’andata boccio la presenza mentale in alcuni momenti di alcune partite, mentre per il resto probabilmente la sconfitta di Savoia forse aveva rotto qualche equilibrio”.

