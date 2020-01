Palermo, per il derby col Marsala si tenta il recupero lampo per Felici

Il derby con il Marsala si avvicina e Rosario Pergolizzi prova a recuperare in extremis Mattia Felici. Dopo la botta ricevuta sopra il ginocchio che lo ha costretto a uscire prima senza finire l’incontro contro l’under 17, Felici oggi è tornato ad allenarsi in gruppo ma con una vistosa fasciatura.

Felici ce la sta mettendo tutta per poter essere a disposizione per la gara di domenica al Barbera ma al momento le percentuali di vederlo in campo dal primo minuto non sono altissime. Si attenderà la rifinitura di domani, poi Pergolizzi deciderà se convocarlo o valutare alternative. Al momento, in caso di forfait del numero 75, la prima alternativa come 2001 resta il portiere Fallani che giocherebbe al posto di Pelagotti. Difficile la soluzione Silipo che ancora non sembra essere pronto per una maglia da titolare e soprattutto per un delicato derby come quello di domenica.

Intanto per Floriano in rosanero è ormai questione di dettagli, il calciatore avrebbe trovato l’accordo per la rescissione con il Bari ed è quindi pronto per legarsi al Palermo. Per Floriano contratto di sei mesi e rinnovo in caso di promozione in serie C. Ormai questione di giorni e poi arriverà la fumata bianca.

